دونالد ترامب يسعى لفرض حظر "أكثر تشددا" على السفر

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إلى تطبيق "صيغة أكثر تشددا" من قراره بحظر السفر إلى الولايات المتحدة وعقد جلسة استماع سريعة أمام المحكمة العليا للنظر في ذلك. وفي سلسلة من تغريداته الصباحية قال ترامب أن بلاده تطبق عملية "تدقيق مشدد" للقادمين إلى البلاد لأسباب أمنية.

وكتب في تغريدة "كان يجب على وزارة العدل التمسك بحظر السفر الأصلي وليس الصيغة المخففة التي تراعي الحساسيات التي قدمتها إلى المحكمة العليا". وأضاف "وزارة العدل يجب أن تطلب جلسة استماع سريعة لحظر السفر الذي تم تخفيفه وطرح أمام المحكمة العليا".

وتابع "في أي حال نحن نجري تدقيقا مشددا للقادمين إلى الولايات المتحدة بشكل يساعد على الحفاظ على سلامة بلادنا. المحاكم بطيئة ومسيسة". وفي خطوة نادرة الجمعة سرعت المحكمة العليا دراسة القضية وأمرت اتحاد الحريات المدني الأميركي الذي يمثل المتظلمين بالرد بحلول 12 يونيو على طلب إدارة ترامب دراسة الحالة في المحكمة.