الزفزافي يودع السجن

قال عبد الصادق البشتاوي، محامي ناصر الزفزافي قائد الحراك في الريف المغربي، أن هذا الأخير الذي أودع السجن سيواجه تهما ثقيلة دون أن يكشف عنها.

استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء الى ساعة متأخرة من ليلة أمس، لأقوال ناصر الزفزافي و6 من مرافقيه في حركة "حراك" التي قادت الاحتجاجات بمنطقة الريف في المغرب منذ عدة أسابيع ضد الأوضاع الاجتماعية المزرية.

وقرر قاضي التحقيق في ختام جلسة الاستماع وضع المعنيين رهن الحبس الاحتياطي في انتظار معلومات اضافية من التحقيق التكميلي. وحسب المحامي ذاته، فان الزفزافي ورفاقه يواجهون تهما ثقيلة دون أن يكشف عن طبيعتها.