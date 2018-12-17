أئمة ودعاة في بريطانيا يرفضون أداء صلاة الجنازة على منفذي هجمات لندن

أعلن عدد من الأئمة والدعاة في بريطانيا، رفضهم أداء صلاة الجنازة على منفذي هجوم لندن الذي وقع السبت الماضي، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين.

وجاء ذلك في بيان مشترك حمل تواقيعهم، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وذكرت الصحيفة، الثلاثاء، أن رفض القيادات الدينية الإسلامية المشاركة في الصلاة على منفذي الهجمات الإرهابية، يعد خطوة كبيرة غير إعتيادية.

وعزا هؤلاء الأئمة والدعاة عبر بيانهم، رفضهم أداء صلاة الجنازة على منفذي هجوم لندن إلى شعورهم بألم بالغ تجاه ضحايا الهجوم وعائلاتهم.

ودان عدد من ممثلي الجالية الإسلامية في بريطانيا الهجوم، معتبرين أنه استهدف المجتمع البريطاني برمته، ومن ضمنه المسلمون.