جزر القمر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

بعثت وزارة الخارجية في حكومة جمهورية جزر القمر بمذكرة إلى السفارة القطرية في موروني لإبلاغها بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وقد انضمت بهذه الخطوة، جزر القمر، وهي عضو في جامعة الدولة العربية، إلى الخطوة المنسقة للسعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر، وللدول التي حذت هذا الحذو وقطعت العلاقات مع الدوحة في الأيام الماضية، وهي اليمن، موريتانيا، وحكومة شرق ليبيا، وجرز المالديف، وموريشيوس.

وأوضحت مواقع معارضة في جزر القمر أن هذه المذكرة وصلت السفارة يوم أمس الثلاثاء، ويدخل قرار قطع العلاقات حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء.

تدعو هذه المذكرة السفير القطري في موروني إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية"، أي مغادرة البلاد.