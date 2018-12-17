تركيا تعتقل 60 جنديا وتصدر أوامر باعتقال 128 آخرين

ذكرت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، أن السلطات اعتقلت 60 جنديا وأصدرت أوامر باعتقال 128 شخصا، في عمليات أمنية تستهدف أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم بمحاولة الانقلاب عام 2016.

واعتقلت تركيا حوالي 50 ألفا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في جويلية 2016، كما عزلت أو أوقفت عن العمل حوالي 150 ألفا آخرين بينهم جنود ورجال شرطة ومعلمون وموظفون حكوميون على خلفية صلات مزعومة مع حركة غولن المقيم بالولايات المتحدة.

وقالت صحيفة حريت اليومية إن السلطات اعتقلت الجنود في مداهمات ركزت على إقليم قونية وسط البلاد و32 إقليما غيره.

وفي سياق منفصل، أوردت وكالة الأناضول التركية الرسمية، تقريرا عن صدور أوامر باعتقال 128 شخصا تقول إنهم على صلة بشركة "كايناك" القابضة للنشر التي كانت على صلة بغولن قبل أن تصادرها السلطات.

ووضعت السلطات يدها على مئات الشركات مثل "كايناك" وغيرها من الشركات الأصغر حجما في الفترة التي تلت الانقلاب وسلمت إدارتها لأشخاص مكلفين من الحكومة.

وذكرت وكالة الأناضول أن 39 شخصا من بين 128 مطلوبا اعتقلوا حتى الآن في عملية أمنية في إسطنبول وسبعة أقاليم أخرى.

هذا ولم يصدر تعليق رسمي على الاعتقالات.





