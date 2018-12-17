البوليساريو تطالب مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات صارمة ضد المغرب لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره

تنعقد بجنيف السويسرية أشغال الدورة الـ 35 لمجلس حقوق الإنسان بمشاركة وفد صحراوي برئاسة ممثلة جبهة البوليساريو بسويسرا اميمة عبد السلام. و في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أكدت المسؤولة الصحراوية" أن مداخلات المشاركين طالبت معظمها المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف زيد رعد باتخاذ خطوات أكثر جرأة و صرامة لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ونيل حقوقه" . و أوضحت اميمة عبد السلام" ان المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف زيد رعد بصدد إجراء مفاوضات مع المغرب بشان إرسال فرقة تقنية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي يرتكبها المغرب بالأراضي الصحراوية". و أضافت "أن مشكلة هذه الفرقة التقنية أن عملها متعثر بسبب المغرب الذي يعمل على شل مهامها وهذا منذ سنة 2013".