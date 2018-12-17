ارتفاع عدد القتلى الأجانب في هجوم لندن

انتشلت شرطة لندن من مياه نهر التايمز جثة رجل لقي مصرعه في الهجوم الإرهابي السبت الماضي، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الاعتداء إلى 8 بينهم 7 أجانب.

وأعلنت شرطة لندن في بيان لها أن وحدات من الشرطة البحرية عثرت على الجثة مساء أمس الثلاثاء ولم تحدد هوية الضحية رسميا إلى الآن، ولكن من المرجح أنه كزافيير توماس، السائح الفرنسي في سن 45 عاما.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حصيلة القتلى الفرنسيين جراء اعتداء لندن ارتفعت إلى 3 أشخاص، دون الكشف عن اسم الضحية الجديدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الرجل كان يتجول على جسر "لندن بريج" مع زميلته وسقط في مياه التايمز بعد تعرضه لعملية دهس من قبل المهاجمين، بينما أصيبت المرأة بجروح خطيرة.