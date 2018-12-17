فنزويلا : ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات إلى 66 شخصا

لقي محتج فنزويلي يبلغ من العمر 17 عاما مصرعه في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في كراكاس، الأربعاء، ليرتفع عدد قتلى الاضطرابات منذ أبريل الماضي إلى 66 شخصا على الأقل. وقالت الحكومة إن نيومار لاندر قتل حين انفجرت قذيفة يدوية الصنع في يديه، بينما خاض مئات الشبان مواجهات مع جنود الحرس الوطني في العاصمة الفنزويلية.

لكن نوابا معارضين قالوا إن قنبلة غاز مسيل للدموع أطلقت عليه مباشرة هي التي قتلته. ورأى شهود عيان شابا يعتقد أنه لاندر راقدا تغطيه الدماء وبلا حراك في الشارع يتلقى الإسعافات الأولية، وفق ما ذكرت رويترز, ولقي أكثر من 66 شخصا مصرعهم، ومن بين الضحايا أنصار للحكومة والمعارضة ومارة وأفراد من قوات الأمن، منذ بدأت المظاهرات ضد الرئيس نيكولاس مادورو قبل أكثر من شهرين. ويتبادل الجانبان الاتهامات في أعمال العنف.