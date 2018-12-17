أوكرانيا : انفجار "عبوة ناسفة" في "حرم" السفارة الأميركية بكييف

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المكتب الصحفي لشرطة العاصمة الأوكرانية قوله إن انفجارا وقع، صباح الخميس، "في حرم السفارة الأميركية" في كييف، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا. وحسب نص البيان الذي نقلته الوكالة بنسختها العربية "تلقت الشرطة خبرا عن انفجار في حرم السفارة الأميركية، في حي شيفتشينكو في العاصمة الأوكرانية كييف..".

وأضاف "تبين بعد الفحص أنه تم إلقاء عبوة ناسفة من قبل مجهولين في حرم السفارة"، وفق سبوتنيك التي أشارت إلى أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا.