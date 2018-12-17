شخص يحمل سكينا يحتجز رهائن في بريطانيا

أقدم شخص يحمل سكينا على احتجاز موظفين رهائن داخل مركز للتوظيف في نيوكاسيل شمال شرق انجلترا، حسبما أفادت به الشرطة البريطانية اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر، أنه لم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات جراء هذا الحادث الذي لم تتضحه دوافعه وأن عددا من الموظفين تمكنوا من الفرار.

وقالت الشرطة البريطانية أن الشخص الذي قام باحتجاز الرهائن هو معروف من مركز التوظيف.

وتم إخلاء المساكن الطلابية الواقعة بالقرب من المركز كما تم إعلاق محطة بايكر للمترو.

للإشارة، فإن هذه الحادثة وقعت بعد أيام من اعتداء إرهابي حيث دهس مهاجمون بشاحنة عددا من المارة على جسر لندن، ماأدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 50 جريجا.