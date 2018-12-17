الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

أعلن الإتحاد الأوروبي، أمس الخميس، عن حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، في سياق التحرك الأخير لفرض المزيد من العقوبات على، بيونغ يانغ، من قبل مجلس الأمن الدولي.

وتشمل هذه العقوبات كيانات "الوحدة العسكرية" الكورية الشمالية المسؤولة، عن تنفيذ برامج الصواريخ الإستراتيجية لكوريا الشمالية، و"بنك كوريو" وشركتين تجاريتين شماليتين. وتتهم هذه الهيئات بتطوير البرامج العسكرية المحظورة لكوريا الشمالية.

وجاء قرار الإتحاد الأوروبي، في أعقاب القرار رقم 2356 الصادر من مجلس الأمن الدولي، في 2 جوان، بشأن كوريا الشمالية، والذي أضاف ما مجموعة 4 كيانات و14 مسؤولا إلى قائمة العقوبات.