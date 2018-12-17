أردوغان يقر نشر القوات تركية في الأراضي قطرية

أقر طيب رجب أردوغان، نشر القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية بعد أن صادق على مشروع البرلمان أمس الخميس، في إيطار إتفاقية شراكة بين الدوحة ونضيرتها أنقرة.

وتأكد في بيان صادر عن الرئاسة، أن الرئيس التركي،أبرم قرارين برلمانيين، يجيز أحدهما نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، والثاني ينص على تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة حول تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت عدة دول مقاطعة علاقاتها القنصلية والدبلوماسية مع قطر بتهمة تدعيم ومساندة الإرهاب.