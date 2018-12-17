ألمانيا تؤكد أن قطر شريك استراتيجي لها في مكافحة الإرهاب

رفض وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل الحصار المفروض على دولة قطر، مؤكدا أن الدوحة شريك استراتيجي لبلاده في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال غابرييل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجمعة "قطع العلاقات وفرض الحصار أمور مرفوضة وغير مقبولة"، مضيفا أن هذا الأمر ستكون له تأثيرات على ألمانيا.

وأعرب الوزير الألماني عن قلق ألمانيا والمجموعة الدولية إزاء الأحداث المتوترة في الشرق الأوسط، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التوصل إلى حل ورفع الحصار الجوي والبحري عن قطر.

من جانبه شكر وزير خارجية قطر نظيره الألماني على حسن الضيافة والوقوف إلى جانب قطر في ظل الأزمة الحالية، مؤكدا أن ألمانيا اعتمدت على "المبادئ قبل المصالح".

وأشار إلى أن هناك جهودا حثيثة من قبل دول صديقة، بما فيها الكويت، من أجل التوسط في تسوية الأزمة، مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لحل المشاكل.