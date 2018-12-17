إسرائيل تخطط لبناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

أكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية، أن خطط بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، تخطت مرحلة أخرى من التوافق في مؤسسات القرار لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن أنات بن نون، المتحدثة باسم الحركة التي تراقب الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قولها إنه تم التوافق خلال الأيام الثلاثة الماضية على خطط لبناء 3178 وحدة سكنية استيطانية".

ووفقا لها، تم التأكيد على "عدد كبير جدا من الموافقات، وهو أكبر بكثير من العدد الكلي لخطط بناء (المستوطنات على الأراضي الفلسطينية) خلال 12 شهرا في عام 2016".