السفير القطري يغادر الأردن

غادر السفير القطري لدى الأردن، بندر بن محمد العطية، عمَّان اليوم الجمعة، متوجها إلى الدوحة، بعد قرار خفض التمثيل الدبلوماسي مع بلاده.

وأكد مصدر دبلوماسي رفيع بالسفارة القطرية في تصريح خاص للأناضول خبر مغادرة السفير للعاصمة عمان.

من جهته، أشار مصدر حكومي أردني أن بلاده طلبت من السفير القطري مغادرة البلاد بناء على قرار خفض التمثيل، بحسب الأناضول.

وقررت الحكومة الأردنية، الثلاثاء الماضي، خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء ترخيص قناة "الجزيرة" في المملكة؛ معربة في الوقت نفسه عن أملها في "تجاوز هذه المرحلة المؤسفة" عبر "حل الأزمة على أرضية صلبة".

وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.