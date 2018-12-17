وزير خارجية الامارات ينتقد توجه قطر نحو ايران وتركيا

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات، أنور قرقاش، أن الحل مع قطر عبر الدبلوماسية، لا اللجوء إلى الحليف الإيراني والتركي.

وقال قرقاش في إشارة إلى دولة قطر، في عدة تغريدات على "تويتر"، إن "قائمة الإرهاب دليل على سياسة انزلقت وتورطت في بحثها عن سراب الموقع والنفوذ".

وكتب الوزير الإماراتي: "برغم صعوبة الأزمة على الخليج العربي وشعوبه، إلا أن في الوضوح راحة، فمن الصعب التعامل مع شريك في ازدواجيته تعود على تقويض عالم شركائه".

وشدد قرقاش على أن نشر "القائمة الإرهابية"، فرصة لمراجعة الشقيق لسياسته تجاه دول التعاون الخليجي، معتبرة إياها فرصة لتغيير الاتجاه بعيدا عن "المكابرة والتصعيد".

ودعا الوزير الإماراتي إلى تغليب العقل والحكمة، مشيرا إلى أن الاستقواء بالخارج لا يمثل حلا، وأن المخرج الوحيد للحل هو في منهج جديد شفاف صادق.