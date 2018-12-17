المغرب يُجوّع النازحين السوريين أمام مرأى العالم!

شريط الاخبار
توفير فيتامين دي 3  لدى الصيدلية المركزية للمستشفيات رفع العراقيل عن نقل السلع المصدرة بداية من جانفي أنام تستقبل حوالي نصف مليون عرض عمل طمار يأمر بصيانة وتنظيف 154 مجمع سكني عدل جامعيون في الشارع ونقابة الباحثين تكسر صمتا دام 25 عاما البترول يقترب من السعر المرجعي لموازنة الحكومة استقبال 100 ملف ضمن صيغة التمويل الذاتي تسجيل 60 بؤرة للحرائق بالعاصمة خلال السنة الجارية الريفيون والعمرة يحدثان ندرة في العملات الأجنبية ويلهبان أسعارها الجيش يكشف ورشتين لإعداد المتفجرات ويحجز أسلحة وذخيرة عيسى يطالب برفع مستوى الخدمات للحجاج الجزائريين استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا يشغل المسؤولين بالجزائر روسيا تؤكد أولوية الجزائر في مجال التعاون التقني والعسكري سكان العاصمة الأصليون هجروها والتيار الإسلامي المتطرف فرض أفكاره سكان العاصمة الأصليون هجروها والتيار الإسلامي المتطرف فرض أفكاره المحروسة تعيش حظر تجوال ! الجزائر وتونس تقودان مشاورات عربية لإعادة سوريا لأسوار الجامعة العربية تمديد مدة استغلال القوائم الاحتياطية للطورين المتوسط والثانوي للسنة المقبلة تهيئة خليج الجزائر والقصبة وإنهاء مشاريع التجمعات السكنية الكبرى نحو إعداد بطاقية للإمكانات الفلاحية الموجهة للتصدير أنصارالكناري يحملون ملال فضيحة غريس سينمائيون، مثقفون وصحفيون ضد تعيين عقار سليم على رأس السينماتك محاضرون يدعمون حجار في تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة عمال سناتاغ الطاقة والصناعات في إضراب مفتوح قريبا بلقصير يشدد على تعبئة كل الوسائل والتنسيق لمكافحة كل أشكال الجريمة رفض رفع كوطة الجزائر من الحجاج في موسم 2019 محكمة سيدي محمد تمدد سوسبانس قضية سيتي 16 ومرافقيه 15 يوما أخرى زوخ يكشف فتح المجال للمستثمرين الخواص في خليج الجزائر الهبيري يوقع اتفاقية إطار مع الوكالة الفضائية الجزائرية العدالة تُنهي طموح 26 منتخبا محليا في الحصول على الحصانة إعلان قائمة المهن الشاقة سيكون نهاية الأسبوع الجاري هيئة دربال تؤكد أنها غير معنية بتأجيل الرئاسيات أشهر منظم لرحلات الموت تروبيكو في قبضة الأمن بمطار وهران الدولي أويحيى يدعو الكوريين إلى الاستثمار بقوة في الجزائر غلق القوائم الاحتياطية في الطورين المتوسط والثانوي بعد أسبوعين ربراب يندد بمماطلة الجمارك في رفع الحجز عن آلات مشروع إيفكون شبكات إجرامية تموّل داعش ليبيا بأموال تهريب المهاجرين المغاربة عبر الجزائر إلى أوروبا ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي إلى 3 آلاف مليار دج خلال 2018 ميهوبي يوضح بأن الفرنسيين لم يطعنوا في نتائج الحفريات بموقع عين بوشريط تعديل دستوري لتمديد العهدة الرئاسية بعد انتخابات السينا
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. المغرب يُجوّع النازحين السوريين أمام مرأى العالم!

دون مأوى ولا مساعدات طيلة سبعة أيام بلياليها

المغرب يُجوّع النازحين السوريين أمام مرأى العالم!

  09 جوان 2017 - 19:42   قرئ 316 مرة   0 تعليق   الدولي
المغرب يُجوّع النازحين السوريين أمام مرأى العالم!

وجهت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان لومًا حادا للسلطات المغربية على خلفية «المماطلة» في تسوية أزمة النازحين السوريين العالقين بمنطقة حدودية عازلة قرب الجزائر رغم قيام الأخيرة بإجراءات خاصة لاستقبال ضحايا التلاعب الذي تفنن فيه نظام المخزن في أبشع صور التجويع والتشريد لنازحين عزّل في عز شهر رمضان. 

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إن المساعدات الإنسانية التي كان يتحصل عليها النازحون منذ 17 أفريل الماضي من طرف سكان ضاحية «فكيك» المغربية قد توقفت بشكل نهائي يوم الجمعة 2 جوان الجاري. وأعربت «العفو الدولية» بلسان مديرة الأبحاث لشمال إفريقيا هبة مورايف عن أسفها لكون «السلطات المغربية انتهكت التزاماتها الدولية من خلال رفضها إعطاء اللاجئين السوريين إمكانية الاتصال بالمفوضية السامية للاجئين». وتابعت هبة مورايف بالقول «لقد فر هؤلاء الأشخاص من المجازر والتفجيرات في سوريا وجاؤوا للبحث عن الأمن في بلد آخر وعليه يتعين على السلطات المغربية منحها حق طلب المنفى». ولفتت المسؤولة الحقوقية إلى أن «هؤلاء الرعايا السوريين يوجد بينهم 10 أطفال عالقون منذ شهرين في منطقة عازلة تقع على الإقليم المغربي، وقد تمكنوا إلى حد الآن من البقاء بفضل المساعدة والمواد التي يمدهم بها- بطريقة غير رسمية- سكان فكيك بمساعدة شرطة الحدود المغربية». وقال حمدي بوخاري مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر، إنه أجرى اتصالات مع مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف وزملائه من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمغرب طالبا منهم التدخل الفوري لإنهاء أزمة النازحين السوريين. وشدد بوخاري أن شرطة الحدود المغربية لم تسمح لحد الآن لأيّ فريقٍ مغربي للدفاع عن حقوق الإنسان أو أية منظمة حقوقية بما فيها المفوضية السامية للاجئين من التوجه إلى موقع العائلات السورية، فيما أكد أن المفوضية السامية لا تملك الترخيص بدخول المنطقة العازلة وهي لا تتوفر إلا على مكتب تمثيلي وحيد بالمغرب ومقره بالعاصمة الرباط. واتفقت منظمة «العفو الدولية» والمفوضية السامية للاجئين على أن الحالة الصحية للسوريين العالقين على الحدود الجزائرية المغربية في تدهور مريب بعد استياء وضع رعيتين «أحدهما يعاني من ارتفاع في الضغط والثاني يعاني من مرضٍ رئوي». ويأتي ذلك في وقت قررت الجزائر مؤقتًا رفع الترتيبات التي وضعتها من أجل استقبال مجموعة الرعايا السوريين، عقب فشل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في التوصل إلى حلّ ينهي متاعب السوريين ضحايا الخلافات السياسية بين أكبر بلدين في المغرب العربي. 

مناد جلال

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات