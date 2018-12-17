دون مأوى ولا مساعدات طيلة سبعة أيام بلياليها

المغرب يُجوّع النازحين السوريين أمام مرأى العالم!

وجهت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان لومًا حادا للسلطات المغربية على خلفية «المماطلة» في تسوية أزمة النازحين السوريين العالقين بمنطقة حدودية عازلة قرب الجزائر رغم قيام الأخيرة بإجراءات خاصة لاستقبال ضحايا التلاعب الذي تفنن فيه نظام المخزن في أبشع صور التجويع والتشريد لنازحين عزّل في عز شهر رمضان.

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إن المساعدات الإنسانية التي كان يتحصل عليها النازحون منذ 17 أفريل الماضي من طرف سكان ضاحية «فكيك» المغربية قد توقفت بشكل نهائي يوم الجمعة 2 جوان الجاري. وأعربت «العفو الدولية» بلسان مديرة الأبحاث لشمال إفريقيا هبة مورايف عن أسفها لكون «السلطات المغربية انتهكت التزاماتها الدولية من خلال رفضها إعطاء اللاجئين السوريين إمكانية الاتصال بالمفوضية السامية للاجئين». وتابعت هبة مورايف بالقول «لقد فر هؤلاء الأشخاص من المجازر والتفجيرات في سوريا وجاؤوا للبحث عن الأمن في بلد آخر وعليه يتعين على السلطات المغربية منحها حق طلب المنفى». ولفتت المسؤولة الحقوقية إلى أن «هؤلاء الرعايا السوريين يوجد بينهم 10 أطفال عالقون منذ شهرين في منطقة عازلة تقع على الإقليم المغربي، وقد تمكنوا إلى حد الآن من البقاء بفضل المساعدة والمواد التي يمدهم بها- بطريقة غير رسمية- سكان فكيك بمساعدة شرطة الحدود المغربية». وقال حمدي بوخاري مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر، إنه أجرى اتصالات مع مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف وزملائه من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمغرب طالبا منهم التدخل الفوري لإنهاء أزمة النازحين السوريين. وشدد بوخاري أن شرطة الحدود المغربية لم تسمح لحد الآن لأيّ فريقٍ مغربي للدفاع عن حقوق الإنسان أو أية منظمة حقوقية بما فيها المفوضية السامية للاجئين من التوجه إلى موقع العائلات السورية، فيما أكد أن المفوضية السامية لا تملك الترخيص بدخول المنطقة العازلة وهي لا تتوفر إلا على مكتب تمثيلي وحيد بالمغرب ومقره بالعاصمة الرباط. واتفقت منظمة «العفو الدولية» والمفوضية السامية للاجئين على أن الحالة الصحية للسوريين العالقين على الحدود الجزائرية المغربية في تدهور مريب بعد استياء وضع رعيتين «أحدهما يعاني من ارتفاع في الضغط والثاني يعاني من مرضٍ رئوي». ويأتي ذلك في وقت قررت الجزائر مؤقتًا رفع الترتيبات التي وضعتها من أجل استقبال مجموعة الرعايا السوريين، عقب فشل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في التوصل إلى حلّ ينهي متاعب السوريين ضحايا الخلافات السياسية بين أكبر بلدين في المغرب العربي.

مناد جلال