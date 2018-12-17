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الفرنسيون ينتخبون الأحد المقبل نوابهم بالجمعية الوطنية

  10 جوان 2017 - 11:34   قرئ 273 مرة   0 تعليق   الدولي
الفرنسيون ينتخبون الأحد المقبل نوابهم بالجمعية الوطنية

يصوت الفرنسيون يوم الأحد المقبل إعلى نوابهم بالجمعية الوطنية تحت رقابة أمنية مشددة حيث تم تجنيد  50.000 شرطي  ودركي تدعمهم عناصر من الجيش

وتجري هذه الانتخابات التي جاءت بعد مرور شهر عن فوز ايمانويل ماكرون  بالرئاسيات في ظرف جد خاص يتميز بضعف الأحزاب السياسية الكلاسيكية (اليمين و  اليسار) وتحت تهديد الارهاب.

كما تتميز هذه الانتخابات بدخول قانون عدم امكانية جمع العهدات حيز التنفيذ   الذي يمنع للنائب البرلماني من ممارسة وظائف تنفيذية كعمدة أو نائب عمدة و رئيس أو نائب رئيس المجلس الجهوي أو الولائي.
وتعرف الحياة السياسية بفرنسا بعد فوز قائد حركة إلى الأمام التي أصبحت  فيما بعد الجمهورية إلى الأمام  تحللا يخدم مصالح حركة ايمانويل ماكرون التي  أنشأت منذ سنة و التي ستفوز حسب الاستطلاعات بأغلبية مقاعد الجمعية.
وتتواجد الأحزاب الكلاسيكية التي حكمت فرنسا بالتناوب خلال السنوات الأخيرة  في صورة قاتمة لا سيما بعد فشلها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة و الفضائح  التي تتخبط فيها منذ نهاية سنة 2016.
ويعرف حزب الجمهوريين (اليمين) انفكاكا بعد تعيين ادوارد فيليب كوزير أول  لماكرون  في حين يتواجد الحزب الاشتراكي (اليسار) في حالة إعادة تشكل  أما  الحزب الوطني (اليمين المتطرف) لمارين لوبان و حركة فرنسا الأبية لجون لوك  ميلنشون فيجب عليهما تأكيد النتائج التي حققاها خلال الانتخابات الرئاسية.
ويذكر أن مارين لوبان قد انهزمت في الدور الثاني لانتخابات الرئاسية أمام  ايمانويل ماكرون في حين حل جون لوك ميلنشون في المرتبة الرابعة من الدور الأول  خلف فرانسوا فيلون.
ويتنافس مجموع 7.877 في الدور الأولى لهذه التشريعيات على مستوى 577 دائرة  انتخابية في حين سيجرى الدور الثاني بعد أسبوع أي في ال18 من شهر يونيو  الجاري.
ويبلغ متوسط أعمار المترشحين 48 سنة و بنسبة تمثيل للعنصر النسوي تقدر ب 42  %.
وبهدف ضمان السير الحسن لهذه الانتخابات تم وضع نفس الترتيبات الأمنية التي  تم اتخاذها بمناسبة الانتخابات الرئاسية.
وستحظى مكاتب التصويت ال 67.000 بحماية 50.000 شرطي و دركي بالإضافة إلى  عناصر الجيش.
وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة يمكن لحركة ماكرون أن تحصد أكثر من 300 مقعد  علما أن الأغلبية المطلقة تقدر ب 289 مقعد. و هو الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة  تشكيل الحكومة المدعوة بتطبيق الإصلاحات التي وعد بها الرئيس الجديد الذي  يريد أيضا  سعيا منه لأخلقة الحياة السياسية أن يتخلص من وزراء مزعجين على  غرار وزير التماسك الإقليمي  ريشار فيران.
ويخشى سياسيون أنه في حالة فوز الجمهورية إلى الامام ! و بالرغم من كونها  حليفة الحركة الديمقراطية (وسط-يمين)  من أن يحكم رئيسا شابا بلا خبرة  لوحده   لاسيما في ظل حالة الأزمة التي ولدت تفكك الطبقة السياسية.

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