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السفارة الأمريكية بالسعودية تحذر من هجمات إرهابية في المملكة

  10 جوان 2017 - 15:45   قرئ 179 مرة   0 تعليق   الدولي
السفارة الأمريكية بالسعودية تحذر من هجمات إرهابية في المملكة

 حذرت السفارة الأمريكية في الرياض من إمكانية وقوع أعمال إرهابية في المملكة.

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