التحالف الدولي يعترف باستخدامه القنابل الفسفورية في سوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش في بيان عن استخدامه ذخائر تحتوي على الفسفور الأبيض في سوريا بما يتناسب مع المعايير الدولية.

وجاء في بيان التحالف الدولي بهذا الصدد "لا تناقش مسألة تزويد قواتنا بالذخائر التي تحمل طابع الإنارة واستخداماتها وفقا للسياسة المعلوماتية للتحالف، ولكن بحسب قواعد الاشتباك في النزاعات المسلحة تستخدم ذخائر الفسفور الأبيض لكشف الستائر الدخانية وعمليات التمويه وتحديد المواقع والعلامات".

وأضاف البيان "يقوم التحالف بجميع الإجراءات العقلانية والحذرة التي من شأنها تقليص المخاطر (الناجمة عن استخدام الذخائر الفسفورية) إلى أدنى مستوياتها والتي تضر السكان المدنيين وتؤدي إلى أضرار بالمنشآت المدنية".

وأشار البيان إلى أن "تنظيم داعش مستمر في ارتكاب الانتهاكات الصارخة بحق الأبرياء، وذلك بقتله المدنيين الذين يحاولون الفرار من مناطق العمليات العسكرية"، مؤكدا أن التحالف الدولي "لن يقف مكتوف الأيدي ولن يسمح بقتل الناس ما دام بإمكانه تقديم الحماية للسكان المدنيين".

ويأتي هذا البيان ردا على ما نشرته وكالة سانا السورية حول استخدام قوات التحالف للفسفور في قصفها الأخير لمدينة الرقة معقل تنظيم داعش ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين وهو ما أكده شهود عيان من سكان المدينة.