منفذو الهجومين الإرهابيين في طهران من أكراد إيران

قال مصدر أمني إيراني أمس السبت، إن منفذي هجومي طهران اللذين استهدفا مبنى البرلمان وضريح الخميني الأربعاء الماضي، من القومية الكردية في إيران.

وأوضح أن "المسلحين اللذين هاجما البرلمان من محافظة كردستان، فيما ينتمي مهاجما ضريح الخميني إلى محافظة كرمنشاه غرب البلاد.

واضاف المصدر "المرأة التي كانت ترشد المهاجمين على ضريح الخميني، والتي اعتقلت قبل أن تقدم على تفجير نفسها، من مدينة بوشهر جنوبي البلاد".

وكان وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، أعلن أمس السبت مقتل العقل المدبر لهجمات الأربعاء في طهران، في إحدى ضواحي العاصمة طهران، دون أن يكشف عن هويته.

علما أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا، وجرح 44 آخرين.