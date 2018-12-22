الدوحة تعطي لرعايا الدول المقاطعة الحرية في البقاء بقطر

أعلنت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها أمس أن لمواطني الدول التي قطعت العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي كامل الحرية في البقاء في قطر وفقا للقوانين المعمول بها.

وقال البيان إن "دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية، أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر، على إثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر".

وأضاف أن "دولة قطر وفقا لمبادئها وقيمها الثابتة تعمل على تجنب الخلافات السياسية مع الدول وحكوماتها في التعامل مع الشعوب الشقيقة والصديقة".

وأردف البيان أن "لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة في إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناء على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم".