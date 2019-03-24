سفينتان حربيتان إيرانيتان تبحران إلى سواحل الخليج

أعلن الجيش الإيراني أن الأسطول الـ 47 التابع لبحرية الجيش، الذي يضم سفينتين حربيتين أبحر إلى سواحل عمان لتنفيذ المهام المنوطة به.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن العلاقات العامة للجيش، أن الأسطول سيبحر اليوم السبت من ميناء بندر عباس لتنفيذ المهام الموكلة إليه .

وقال بيان الجيش "السفينتان ستبحران إلى سواحل عمان، ومن ثم إلى المياه الدولية في شمال المحيط الهندي وخليج عدن".

ويتألف الأسطول من المدمرة "البرز"، وسفينة الإسناد "بوشهر".

وفي سياق متصل، عاد الأسطول الـ 46، والمكوّن من المدمرة "سبلان" وفرقاطة الدعم "لاوان" إلى إيران، عقب تنفيذه المهمة الموكلة إليه منذ أوائل شهر أبريل الماضي.