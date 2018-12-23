آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع "حراك الريف"

شريط الاخبار
وزارة التجارة تفتح تحقيقا حول المياه المعدنية تكسانة العلامة الصينية بايك تقترح السيارة الأرخص في الجزائر موزعو الحليب بتيزي وزو يطالبون بزيادة هامش الربح نطمح إلى بلوغ 60 مليون مسافر و70 مليون طن من البضائع سنويا تنسيقية الأئمة تحذر الوزارة من تهديد الموظفين اللحوم المحجوزة كانت موجهة للاستهلاك الفردي ولا علاقة لنا بها لا وجود لصحفي جزائري ضمن الوفد الإعلامي الذي زار الكنيست انطلاق دروس الدعم عبر كل المؤسسات التربوية اليوم إنزال خليجي على الجزائر لتباحث أزمات الشرق الأوسط لقاءات ماراطونية رفيعة المستوى لإيجاد مخرج للرئاسيات مواطنون يتجندون في هبة تضامنية لإنقاذ حياة العياشي مواطنون ينوبون عن مؤسسات الدولة في عملية إسعاف شخص بوتفليقة سيكشف عن جديد الأربعاء المقبل الوكلاء يحافظون على عروض وتخفيضات معرض وهران وأوبتيما جديد كيا كناس موجود الآن وسيبقى حتى بعد رحيلك يا حجار الحكومة ستسحب أكثر من 26 مليار دولار من احتياطي الصرف ! مصرع 20 "حراقا" وإنقاذ 9 آخرين بعد احتراق قاربهم بوهران حجار يعترف بوجود "غموض ولبس" في مسابقات الماستر أويحيى يتحاشى الحديث عن تأجيل الرئاسيات قايد صالح يشيد بتطور القوات الجوية ويؤكد على ثقل مسؤوليات أفراد الجيش "العمال" يجمع الخصوم ويحقّق التوافق! طمار يأمر بتوسيع الحصص السكنية على المقاولين المحليين نحو تصدير مليون ونصف من الإسمنت مطلع سنة 2019 "القرصنة قتلت الفن ووفاء الجمهور ضمن لي الاستمرارية" " نعتذر من أنصارنا، والإقصاء لا يعني نهاية مشروع الفريق" الجزائري يتحوّل إلى طُعم لـ"قروش" المتوسط! 10 آلاف طفل دون السنة يموتون سنويا بمختلف المستشفيات! الحكومة تقتطع 25 مليار دينار من الخزينة لصيانة الطرقات خلال 2019 جنايات العاصمة تفتح ملف تبديد 2100 مليار سنتيم بالبنك الوطني الجزائري توفير فيتامين دي 3  لدى الصيدلية المركزية للمستشفيات رفع العراقيل عن نقل السلع المصدرة بداية من جانفي أنام تستقبل حوالي نصف مليون عرض عمل طمار يأمر بصيانة وتنظيف 154 مجمع سكني عدل جامعيون في الشارع ونقابة الباحثين تكسر صمتا دام 25 عاما البترول يقترب من السعر المرجعي لموازنة الحكومة استقبال 100 ملف ضمن صيغة التمويل الذاتي تسجيل 60 بؤرة للحرائق بالعاصمة خلال السنة الجارية الريفيون والعمرة يحدثان ندرة في العملات الأجنبية ويلهبان أسعارها الجيش يكشف ورشتين لإعداد المتفجرات ويحجز أسلحة وذخيرة عيسى يطالب برفع مستوى الخدمات للحجاج الجزائريين
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع "حراك الريف"

آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع "حراك الريف"

  12 جوان 2017 - 10:57   قرئ 369 مرة   0 تعليق   الدولي
آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع "حراك الريف"

تظاهر آلاف المغاربة أمس للتضامن مع ما بات يعرف باسم "حراك الريف" الذي تفجر في مدينة الحسيمة بشمال البلاد عقب مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة للنفايات عندما حاول استرجاع بضاعته المصادرة.

وجاب آلاف وسط العاصمة الرباط قادمين من مختلف المدن المغربية حاملين الأعلام الأمازيغية والمغربية وأعلام حركة 20 فبراير التي قادت النسخة المغربية من احتجاجات الربيع العربي في 2011 كما حملوا صور المعتقلين على خلفية احتجاجات حراك الريف وطالبوا بالإفراج عنهم.

ورددوا شعارات مثل "عاش الشعب عاش مغاربة مش أوباش" في إشارة إلى نعت العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني لسكان منطقة الريف بالأوباش في احتجاجات اجتماعية عام 1984.

كما رددوا شعارات تنادي بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد مثل "هي كلمة واحدة هاد الدولة فاسدة" و"الموت ولا المذلة".

وقال الحسين بوزيان وهو يحمل صور ابنيه المعتقلين عثمان وإبراهيم لرويترز "يجب أن نحارب الظلم. ماذا فعل ابناي؟ اعتقلا من منزلهما في السادسة صباحا... عندما نرى مظاهرة بهذا الحجم لمساندتنا ننسى معاناتنا وترتاح نفسيتنا... كلنا مغاربة".

كما قال كريم امسيرو الذي جاء من الحسيمة "قطعت أكثر من 500 كيلومتر وبدون نوم وصائم وكل ذلك يهون في سبيل قضيتنا قضية الكرامة والحرية والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون قيد أو شرط".

وشارك في المظاهرة التي دعا إليها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لجان دعم حراك الريف وجماعة العدل والإحسان الإسلامية غير المرخصة وكان حضورها كبيرا ولافتا كما انضمت إلى المظاهرة أيضا جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض النقابات.

وقال محمد الحمداوي القيادي بجماعة العدل والإحسان إن هذه المظاهرة تأتي "تضامنا مع ضحايا القمع الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة... نطالب بترسيخ عدالة اجتماعية واقتسام ثروات هذا الشعب التي تتعرض للنهب والاستحواذ من فئة قليلة".

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات