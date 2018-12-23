ترامب في قفص الإتهام مجددا

أعلن المدعيان العامان الأمريكيان في كل من واشنطن وميريلاند، أنهما يعتزمان رفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب اليوم الإثنين، بتهمة انتهاك أحكام دستورية.

وأوضح المدعيان كارل راسين وبراين فروش لصحيفة "واشنطن بوست" أمس الأحد، أن ترامب يشتبه في انتهاكه لمادتين من الدستور تتعلقان بمكافحة الفساد، فضلا عن تلقيه الملايين من حكومات أجنبية بعد توليه منصب الرئاسة الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن راسين قوله، سنرفع دعوى قضائية لأن الرئيس ترامب لم يتخذ الخطوات اللازمة للإبتعاد عن مصالحه التجارية الشخصية، وبحسب المدعين العامين، فغن ترامب لم يترك إدارة أعماله الخاصة بشكل كامل عقب توليه الرئاسة، ولا يزال يتلقى بانتظام تقارير عن الوضع المالي لشركاته، ورغم أن هذا لا يعد بحد ذاته مخالفة قانونية، لكنه يمثل خرقا للأعراف المرعية في سلوك الرؤساء الامريكيين منذ نحو أربعة عقود.

واضاف راسين وفروش، أنه إذا قبل القضاء النظر في الدعوى، فستكون أولى الخطوات هي طلب الكشف عن العائدات الضريبية الشخصية لترامب بهدف تقييمحجم تعاملاته التجارية الأجنبية، نظرا لوجود مادة دستورية تحظر على المسؤولين الأمريكيين قبول هدايا أو مزايا أخرى من الحكومات الأجنبية.

ولفت المدعيان إلى أن فندق Trump International Hotel احتضن حفلا للسفارة الكويتية، بعد أن كان مقررا تنظيمه في فندق "فورسيزونز"، بالإضافة إلى حجز غرف فيه من قبل ممثلين من السعودية، وهي أول دولة زارها ترامب بعد تسلمه مفاتيح البيت الأبيض، وكان ترامب نفسه ظهر في الفندق شخصيا لاستقبال الضيوف مرارا وتكرارا بعد أن تولى منصبه، واعتبر ذلك مثيرا للشبهات.