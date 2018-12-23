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مطار بنينا الليبي يسير أول رحلة مدنية منذ 3 سنوات

  12 جوان 2017 - 16:20   قرئ 264 مرة   0 تعليق   الدولي
مطار بنينا الليبي يسير أول رحلة مدنية منذ 3 سنوات

 طائرت أمس الأحد من مطار "بنينا" الدولي في مدينة بنغازي، طائرة مدنية تقل مواطنين ليبيين متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة
وقال مدير مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة خليفة العبيدي إن "هذه الرحلة المدنية هي الأولى بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الهجمة المسلحة الشرسة على تلك المنطقة"، مضيفا أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق بين القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة.
وقالت إدارة مطار "بنينا" إن طائرة تابعة للخطوط الجويـة الليبية تقل 150 راكبا أقلعت من المطار باتجاه السعودية.

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