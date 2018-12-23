إنقاذ 2500 مهاجر قبالة ليبيا

دعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الدول الأوروبية إلى مساعدة إيطاليا في التعامل مع تدفق المهاجرين بعد إنقاذ نحو 2500 شخص مطلع الأسبوع، واعتبار عشرات في عداد المفقودين.

وانتشل خفر السواحل الليبي جثث 8 مهاجرين من زورق مطاطي عثر عليه شرق طرابلس أمس السبت.

وقالت المفوضية إن "هناك مخاوف من أن يكون 52 شخصا على الأقل قد فقدوا في واقعتين تتعلقان بسفر أعداد كبيرة من الركاب على متن زوارق متهالكة قبالة الساحل الليبي".

ونظم خفر السواحل الإيطالي أكثر من 12 عملية بحث وإغاثة لإنقاذ حياة مهاجرين.

وأشارت المفوضية إلى أن "الحلول لا يمكن أن تكون موجودة في إيطاليا فحسب"، وقالت: "يتعين اتخاذ إجراءات جديدة على جانبي البحر المتوسط لمكافحة التهريب بشكل جدي".

ودعت المؤسسة الدولية كذلك إلى بذل جهود إضافية لمساعدة اللاجئين والمهاجرين في الدول التي ينتقلون منها قبل أن يصلوا إلى ليبيا، قائلة إنهم "يتعرضون لاستغلال وانتهاكات" شديدة في هذه الدول.