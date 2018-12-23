محكمة إستئناف أمريكية توقف تنفيذ حظر ترامب

أصدرت محكمة إستئناف أمريكية جديدة أمس الإثنين، حكما يقضي بوقف تنفيذ الحظر المعدل الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سفر مواطني 6 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الامريكية، ان محكمة الإستئناف في سان فرانسيسكو، أكدت في حكمها الصادر بإجماع الىراء ان قرار الإدارة الأمريكية بهذا الصدد خالف رغم تعديله قانون الهجرة الفيدرالي، فضلا عن انه عجز عن تقديم مبرر مقبول لمنع مواطني الدول الست من دخول الولايات المتحدة.

ويعتبر الحكم هو الثاني بعد القرار الصادر عن الدائرة الرابعة في محكمة الإستئناف الأمريكية في فرجينيا الأسبوع الماضي.