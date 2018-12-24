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دول المقاطعة توضح مواقفها من حظر الطيران على قطر

  13 جوان 2017 - 12:45   قرئ 330 مرة   0 تعليق   الدولي
دول المقاطعة توضح مواقفها من حظر الطيران على قطر

أعلنت الهيئات العامة للطيران المدني في كل من الإمارات والسعودية والبحرين التزامها بقرار منع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات هذه الدول، أو العبور في أجوائها السيادية.

وأوضحت هذه الهيئات في بيانات منفصلة أصدرتها الثلاثاء أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة في دولها أو دولة قطر، والراغبة في عبور أجواء هذه الدول من وإلى قطر.

وجدّدت هذه الهيئات التزامها التام بمواد واحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية، وأكدّت هذه الدول احتفاظها في حقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة.

وأعلنت هذه الهيئات في بياناتها أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة الأجواء السيادية من أي تهديد أو مخاطر، وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.

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