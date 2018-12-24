أردوغان ينظم مؤتمرا هاتفيا مع ماكرون وأمير قطر لبحث حلول للأزمة الخليجية

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عقد مؤتمر هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لإيجاد حل لأزمة دول الخليج.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "حريت" التركية، عن الرئيس التركي أدروغان قوله، أن المؤتمر الهاتفي سيجرى اليوم الثلاثاء.

وتسعى تركيا منذ بداية أزمة دول الخليج لإيجاد حل سلمي، حيث دعت الأطراف المتنازعة مع قطر إلى اللجوء إلى الحوار وتجنب أي صراع عسكري.

كما طلب أردوغان من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، باعتباره أكبر زعماء الدول الخليجية، على لعب دور الزعامة لحل الأزمة حول قطر .