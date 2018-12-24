كندا تسهل منح التأشيرة للجامعيين

رصدت كندا خطة جديدة تسرع من إجراءات منح التأشيرة الدخول للمهاجرين ذوي التخصصات الأكاديمية، وذلك من أجل منح فرصة للمهاجرين من الخارج، وسعيا لتنمية الاقتصاد الداخلي.

هذه المبادرة تأتي خلال فترة حرجة تمر بها شركات تكنولوجية كندية، والتي تعمل على اجتذاب أمهر العاملين والخبراء على مستوى العالم.

من جهته صرح وزير الابتكار الكندي نافديب بينز، خلال حفل إطلاق البرنامج، قائلا:" في عالم حيث بات الناس أكثر انغلاقا وحيث تزداد الشعبوية، هناك الكثير من التخوف من الإسلام والكثير من المشاعر المعادية للمهاجرين، قررت كندا أن تتخذ موقفا فريدا".

وترمي الخطة الكندية الجديدة للهجرة التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في نوفمبر الفارط، إلى تقليص مدة الحصول على إذن العمل والتأشيرة من ستة أشهر أو سنة إلى أسبوعين فقط.

هذا، ولم تحدد الحكومة أي سقف للأجانب المؤهلين للانضمام للبرنامج على مدى العامين الأولين من انطلاقه.