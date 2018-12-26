إستراد 4 آلاف بقرة بالطائرة لسد أزمة الحليب بقطر

أقدمت السلطات القطرية، على إستراد 4 ألاف بقرة بواسطة الطائرة لمواجهة أزمة الحليب بعد قطع العلاقات عليها من قبل دول الخليج والتي كانت السعودية ممولا رئيسيا لهذه المادة.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الإقتصادية، أن رجل الأعمال القطري، معتز الخياط، قام بشراء الأبقار من أستراليا والولايات المتحدة، وصرح أن عملية نقل الأبقار، التي تزن الواحدة منها قرابة 590 كيلوغراما سيتطلب نحو 60 رحلة على متن الخطوط الجوية القطرية .

يأتي هذا بعد أن قامت السعودية ودول أخرى بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر وغلق المجال الجوي والبحري والبري مما إستدعى نقل الأبقار جوا.