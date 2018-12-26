قطر ترد على السعودية.. لا نحتاج إلى مساعدتكم !

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، بيانا تستنكر فيه تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير المثيرة للجدل، التي عرض فيها تقديم مساعدات انسانية للدوحة.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إن الدوحة لا تحتاج إلى مساعدات غذائية وطبية، مضيفة أن تصريحات الجبير تؤكد أن قطر تعرضت لحصار جوي والبري على غرر ما تم تداوله من قبل دول الخليجية بأنها مقاطعة دبلوماسية وقنصلية واقتصادية.

وأضاف ذات البيان، ان الحصار الذي تعرضت اليه الدوحة يهدف بشكل معلن إلى الضغط على دولة قطر وسكانها من مواطنين ومقيمين لتحقيق أغراض سياسية.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، إن المملكة السعودية مستعدة لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لقطر اذا احتاجت إليها . وبخصوص غلق الرياض كل المنافذ أمام الدوحة، كشف عادل الجبير، إن "مقاطعة قطر ليست حصارا ونحن نمارس حقنا السيادي".