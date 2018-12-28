مخاوف من ارتفاع عدد قتلى "حريق لندن" إلى 70 شخصا

تصاعدت المخاوف، السبت، من احتمال أن يرتفع عدد قتلى حريق شب في برج سكني بالعاصمة البريطانية لندن إلى 70 شخصا، في وقت أكدت الشرطة 30 حالة وفاة في الحادثة حتى الآن.

وذكرت مصادر بريطانية لـ"سكاي نيوز" أن عدد القتلى مرجح للارتفاع، خصوصا أن كثيرا من سكان برج غرينفيل الذي شب فيه الحريق، لا يزالون في عداد المفقودين، ويجهد أقاربهم وأصدقائهم في البحث عنهم.

والتقت رئيسية الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والملكة إليزابيث، عددا من الناجين من الحريق، في وقت خصصت الحكومة البريطانية مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني لضحايا الكارثة.

وقالت مسؤول في الشرطة البريطانية إن 24 شخصا على الأقل من ضحايا الحادث لا يزالون في المستشفى، بينما هناك 12 آخرين في غرف العناية المركزة.

ولم تتمكن الشرطة البريطانية حتى اللحظة من معرفة سبب اندلاع الحريق في المبنى المكون من 24 طابقا، في حين أمرت رئيسة الوزراء البريطانية بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابساته.