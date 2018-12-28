يعتبر الخامس هذه السنة

ثاني رعية فرنسية يعتنق الإسلام خلال شهر رمضان بالشلف

أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالشلف، خبر إعتناق ثاني رعية من جنسية فرنسية الإسلام، وحسب ذات المصالح يعد ثاني رعية يعتنق الإسلام خلال الشهر الفضيل والخامس منذ شهر جانفي 2017.

وحسب مصالح مديرية الشؤون الدينية فقد أشهر الرعية فرنسي، الجمعة الماضي، إسلامه بالمسجد العتيق وسط مدينة الشلف، بعد صلاة الجمعة، تم خلالها تلقينه الشهادتين من طرف إمام المسجد الشيخ عيسى بن يمينة، وسط تكبيرات وتهليلات المصليين في المسجد ترحيبا بالوافد الجديد على دين الإسلام. وغير الوافد الجديد الالغ من العمر 53 سنة إسمه القديم دانيال لوجونتيل وإختار إسم النبي محمد عليه الصلاة و السلام،معترفا أن أخلاق المسلمين الذين تعامل معهم كونه مسؤول في شركة كارفور العالمية وراء إعتناقه الدين الإسلامي.

مكراز الطيب