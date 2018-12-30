السجن المؤبد لـ26 عنصرا من "الإخوان المسلمين" بتهم التجمهر والتخريب

أصدرت محكمة مصرية أحكاما بالسجن المؤبد بحق 26 شخصا من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" لإدانتهم بالتجمهر والتخريب وتنظيم مسيرات معادية للدولة.

وأوضح موقع "اليوم السابع" المصري أن هذه الأحكام التي تم إصدارها من قبل دائرة إرهاب محكمة جنايات الشرقية في جلسلة عقدت لأسباب أمنية في مدينة بلبيس وليس الزقازيق، عاصمة المحافظة، تشمل امرأة واحدة، مضيفا أن المحكة قررت أيضا معاقبة شخصين آخرين في إطار القضية ذاتها بالسجن لمدة 3 سنوات وبراءة أحد المتهمين.

وتشير الاتهامات إلى مظاهرات شابها العنف نظمها مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين احتجاجا على عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في منتصف 2013 بعد مظاهرات حاشدة طالبت بإنهاء حكمه الذي استمر عاما.ويحق للمحكوم عليهم بالسجن في هذه القضية الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية بينما تعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم دون حاجة للطعن بالنقض.