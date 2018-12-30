الإمارات تواصل عزل قطر لسنوات

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش للصحافيين في باريس الاثنين أن عزل قطر "قد يستمر سنوات".

وقال قرقاش الذي قاطعت بلاده ودول أخرى قطر على خلفية اتهامها بـ"دعم الإرهاب": " نراهن على الوقت. لا نريد التصعيد، نريد عزلها".

وقطعت الإمارات إلى جانب السعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة وأغلقت حدودها معها، ومنعت الطيران القطري من استخدام مجالاتها الجوية.

وأمرت السعودية والبحرين والإمارات مواطنيها بمغادرة قطر، وطلبت من القطريين مغادرة أراضيها.

وتقوم الكويت التي لم تقطع علاقاتها مع الدوحة بوساطة لحل الأزمة بين قطر وجاراتها.

وتنفي الدوحة دعمها للإرهاب وتقول إن الإجراءات التي صدرت ضدها غير مبررة.