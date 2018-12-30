قطر تطرد دبلوماسيين يمنيين من الدوحة

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء عن مصدر دبلوماسي يمني قوله إن السلطات القطرية طالبت أعضاء بعثة السفارة اليمنية في الدوحة بمغادرة البلاد بغضون 48 ساعة.

وأوضح المصدر أن السلطات القطرية أبلغت الدبلوماسيين اليمنيين بضرورة المغادرة في مدة أقصاها يومان اعتبارا من موعد الإبلاغ، ولم تصدر الخارجية اليمنية أي تعليق على هذا التطور لحد الآن، و يذكر أن الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض قررت في يوم 5 الشهر الجاري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي احتدمت في المنطقة، وذلك دون سحب بعثتها الدبلوماسية من الدوحة على الفور، خلافا لما فعلته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر