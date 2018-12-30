المحكمة الدستورية في مصر توقف مؤقتا جميع أحكام تيران وصنافير

أمرت المحكمة الدستورية في مصر بإيقاف جميع الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، حتى يتم التأكد من مدى توافقها مع الدستور

وجاء حكم المحكمة الدستورية بعد أسبوع على موافقة مجلس النواب المصري على الاتفاقية المثيرة للجدل، إذ من المقرر أن تسلم القاهرة وفقها السعودية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.وذكرت وكالة "أ س أ" الرسمية في مصر أن عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدر أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الإداري في الدعاوى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والحكم المؤيد الصادر عن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا