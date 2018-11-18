أفغانستان : قتلى بانفجار استهدف موظفين يصرفون رواتب العيد

قتل 20 شخصا وأصيب نحو 50، الخميس، من جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف مصرفا في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان. وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن الانفجار وقع في مدينة لشكر قاه بالإقليم أثناء اصطفاف موظفين حكوميين مدنيين وعسكريين لصرف رواتبهم قبيل حلول عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم الحكومة، عمر زواك، إن "الانفجار تسبب بمقتل 20 شخصا وإصابة 50 من مدنيين ومسؤولين عسكريين". ومن ناحيته، أكد سلام افغان، وهو متحدث باسم الشرطة في المدنية، أن "حوالى الساعة 12 ظهرا، انفجرت سيارة مفخخة على مدخل بنك كابول الجديد".