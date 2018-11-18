ترامب يطرح فكرة جديدة لبناء جدار شمسي مع المكسيك

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، عن فكرة جديدة لبناء الجدار مع المكسيك، تقضي بتغطيته بألواح شمسية واستخدام الطاقة المولدة لتسديد تكاليف البناء. وقال ترامب، أمام تجمع لأنصاره في ولاية أيوا، "سأقدم لكم فكرة لم يسمع بها أحد حتى الآن. الحدود الجنوبية. فيها الكثير من الشمس، الكثير من الحرارة. نفكر في بناء جدار شمسي فيولد الطاقة ويدفع تكلفته".

وأضاف"وبهذه الطريقة يكون على المكسيك أن تدفع أموالا أقل بكثير. هذا أمر جيد. إنها فكرتي؟". وكان مخطط ترامب القاضي بتحميل المكسيك تكلفة الجدار قوبل بمعارضة شديدة من الجارة الجنوبية. واستدرجت الإدارة الأميركية قبل أشهر العروض لبناء الجدار الحدودي، قدم أحدها رجل أعمال يدعى توم غليسون مشروعا يقوم على استخدام الألواح الشمسية.

ولم تحرز إدارة ترامب أي تقدم جدي بخصوص وعد الرئيس الأميركي ببناء الجدار أثناء الحملة الانتخابية. ورفض الكونغرس الأميركي حتى الآن الالتزام بتمويل المشروع بفعل ضغوط الديمقراطيين، ولم يوافق إلا على تمويل أعمال الترميم للأجزاء الموجودة من السياج الحدودي.