الجيش الأمريكي يؤكد مقتل قيادي في تنظيم القاعدة باليمن

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الخميس، مقتل الإرهابي أبو "الخطاب العولقي" أحد أكبر قيادات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مع إثنين من كبار المقربين إليه وذلك خلال غارة نفذت مؤخرا لطائرة أمريكية بدون طيار.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن القيادة المركزية أوضحت في بيان أصدرته بهذا الغرض أن العولقي - الذى يتزعم العناصر المسلحة في محافظة شبوة اليمنية - لقى حتفه خلال غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في السادس عشر من الشهر الجاري.

وقالت القيادة المركزية في بيانها أن قتل العولقي يعنى القضاء، على أحد أبرز القيادات الإرهابية ذات الخبرة والثقة في صفوف تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.