مقتل نحو 500 مدني في غارات التحالف الدولي في سوريا خلال شهر

لقي 472 مدنيا مصرعهم في سوريا خلال شهر نتيجة غارات التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة

وقال ناشطون الجمعة، إنه ما بين 23 مايو الماضي و23 جوان الحالي شهدت سوريا سقوط أكبر عدد من الضحايا بين المدنيين نتيجة غارات التحالف الدولي، وذلك منذ بدء عملية التحالف في هذا البلد في 23 سبتمبر عام 2014

وكانت دمشق قد أعلنت مطلع الأسبوع أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قتل 12 مدنيا الاثنين جراء قصف جوي لمنطقة تل الشاير قرب الحدود السورية العراقية