الشرطة تدرس احتمال توجيه اتهامات بالقتل غير العمد في حريق لندن

كشفت الشرطة البريطانية أنها تدرس احتمال توجيه اتهمات بالقتل غير العمد بخصوص الحريق الذي نشب في برج غرينفل، بالعاصمة لندن.

من جهتها قالت المحققة فيونا ماكورماك اليوم الجمعة، أن الألواح الخارجية والمواد العازلة المستعملة في البرج فشلت في الوقاية من الحريق، حيث كانت المادة العازلة أكثر اشتعالا من الألواح، مضيفة أن الشرطة ستحدد ماإدا كان استخدام المادتين غير قانوني.

وأكدت المحققة، إلى أن المحققين توصلوا إلى أن الحريق اندلع في المجمد الخاص بالثلاجة وهو ليس متعمد .

للإشارة، اندلع حريق في برج غرينفل السكني المؤلف من 24 طابق في العاصمة البريطانية لندن وأسفر عن مقتل 79 شخصا.