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السعودية تؤكد أن العملية الارهابية بمكة خطط لها من الخارج

  24 جوان 2017 - 11:15   قرئ 286 مرة   0 تعليق   الدولي
السعودية تؤكد أن العملية الارهابية بمكة خطط لها من الخارج

 أحبطت قوات الأمن السعودية الجمعة عملية إرهابية كانت تستهدف الحرم المكي حيث تجمع عشرات الألوف من المصلين، وقالت وزارة الداخلية إن العملية بخطط وأجندات " تُدار من الخارج".
وأوضح المتحدث الأمني باسم الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، عبر التلفزيون السعودي الرسمي أمس أن "أعضاء الخلية الإرهابية، من خلال محاولتهم استهداف الحرم المكي، قد مسوا بأمن أقدس الأماكن لدى المسلمين".
وشدد على أن الخلية تنفذ "خططا تُدار من الخارج هدفها زعزعة أمن البلاد واستقرارها"، من دون أن يذكر من هي تلك الجهات الخارجية التي تحدث عنها.

وذكّر المتحدث بأنه "خلال العامين الماضيين، أطاحت الأجهزة الأمنية بعدة خلايا إرهابية في محيط العاصمة المقدسة وضواحيها"، مشيرا إلى أن تلك الخلايا هدفها "التشكيك في قدرة المملكة على حماية أمن الحجاج والمعتمرين والزوار في الحرمين الشريفين".

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