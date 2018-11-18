قطر: مطالب دول الحصار تحد من سيادة الدولة وتتدخل في سياستها الخارجية

إعتبرت قطر، اليوم السبت، أن طلبات الدول الأربع التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة ليست لمحاربة الإرهاب، بل للحد من سيادة الدولة والتدخل في سياستها الخارجية". حسبما أعلنه مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني.

وأضاف الشيخ سيف آل ثاني، في تصريحات صحفية أن بلاده تعكف على دراسة هذه الطلبات للرد عليها كما أعلنت وزارة لخارجية.

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أعلنت ليلة الجمعة الماضية، في بيان أن دولة قطر إستلمت بتاريخ 22 جوان 2017 ورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر.