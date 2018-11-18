"داعش" قد يصدر بيان يعلن فيه عن مصير البغدادي

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم بأن تنظيم "داعش" نشر تعميما مفاجئا في أغلب مساجد تلعفر غرب المحافظة، يدعو فيه عناصره لترقب بيان مهم بشأن "البغدادي".

ونقلت السومرية عن مصدر محلي، أن "تنظيم داعش أصدر تعميما مفاجئا مع ساعات الصباح الأولى في أغلب مساجد تلعفر غرب نينوى بالإضافة إلى مقراته الرئيسية يدعو من خلاله إلى ترقب بيان مهم بشأن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لم يعرف طبيعة البيان الذي ينوي داعش إذاعته لكن هناك حالة إرباك واضحة، وكأن الحديث عن مقتل البغدادي أصبح حقيقة"، متوقعا أن "تتم إذاعة الخبر أو نفيه خلال الفترة المقبلة".

هذا وتداولت وسائل إعلام عديدة مصير البغدادي في الآونة الأخيرة، حيث رجح بعضها مقتله بغارات روسية فيما تكهنت أخرى بأنه ما زال على قيد الحياة ويتنقل ما بين الأراضي العراقية والسورية.