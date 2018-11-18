الفلكيون يحددون أول أيام عيد الفطر

أجمع الفلكيون في مختلف الدول العربية والإسلامية على أن أول أيام عيد الفطر سيكون غدا الأحد

وفي تصريح صحفي لخالد الزعاق عضو اتحاد الفضاء العربي، قال إن يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من يونيو الجاري هو أول أيام عيد الفطر 2017، مشيرا إلى أن ولادة الشهر فلكيا تبدأ عندما يختفي نور القمر باقترابه من شعاع الشمس في كل شهر قمري، لافتا إلى أن القمر يسير خلف الشمس متجها نحو الشرق بشكل يومي منذ اليوم الأول لشهر رمضان الحالي

وأضاف أن سرعة القمر تفوق سرعة الشمس بكثير ظاهريا، وأن القمر يلاحق الشمس طوال شهر رمضان وسيدركها فجر يوم السبت المقبل في تمام الساعة 5:31، حيث تقترن الشمس مع القمر في هذا التوقيت على خط طول سماوي واحد، ليبدأ القمر بالابتعاد عن الشمس وهنا يكون ميلاد شهر شوال

وأعلن المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا، أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة كبير مفتيي أستراليا "الدكتور إبراهيم أبو محمد"، أكدوا فيه أنه بعد الاتصال بالعلماء المسلمين في كافة ولايات القارة الأسترالية فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك، وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في العالم؛ فقد تحقق أن الهلال يبقى ويستمر في سماء مدينة سدني وبعض المدن الأخرى بعد غروب شمس يوم السبت الموافق 24 يونيو 2017 لمدة تتراوح بين 19- 25 دقيقة، مهنئًا المسلمين عامة بقرب حلول عيد الفطر المبارك