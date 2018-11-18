الجزائر تدين بشدة المخطط الارهابي الذي حاول استهداف الحرم المكي

أدانت الجزائر المخطط الإرهابي الذي حاول استهداف الحرم المكي الشريف، أمس الجمعة، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، أن الجزائر تدين بشدة المخطط الإرهابي الدنيء والبائس الذي حاول استهداف الحرم المكي الشريف في أواخر هذا الشهر الفضيل، وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، "وإذ نجدد شجبنا لكل عمل اجرامي يمس وينتهك حرمة البقاع المقدسة ومعالم الدين الحنيف ومقدسات الأمة الإسلامية، فإننا نجدد رفضنا لآفة الإرهاب ونؤكد على ضرورة العمل على اجتثاثها ومحاربتها في شتى أشكالها كما نعرب عن تضامننا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا".