الامارات ترفع حدة تهديداتها لقطر في حال عدم الاستجابة

هدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بعزل قطر عن بيئتها الطبيعية إذا لم تستجب لمطالب دول المقاطعة، لكنه استبعد أي تصعيد عسكري ضد الدوحة.

وفي لقاء مع الصحفيين اليوم السبت، اتهم قرقاش قطر بعرقلة الجهود الدبلوماسية وتقويض الوساطة الكويتية لتسوية الأزمة من خلال تسريب المطالب، واصفا هذه الخطوة بـ"المراهقة السياسية".

وأضاف قرقاش أن قطر لم تحاول التوصل لأرضية مشتركة بشأن مطالب دول المقاطعة الأربع.

واعتبر الوزير أنه لا توجد دولة خليجية عملت على تقويض الأمن والاستقرار كما فعلت قطر، مجددا اتهامها بدعم الإرهاب والترويج للإرهابيين عبر وسائل إعلامها، وأضاف أن ما كان مقبولا من الدوحة قبل سنوات لم يعد كذلك.

وأكد قرقاش أن دول المقاطعة لا تنوي أي تصعيد عسكري ضد قطر ولا تتحدث عن تغيير النظام القطري بل تسعى إلى تغيير سلوكه فيما يتعلق بموقفه من الإرهاب والتطرف.

وقال الوزير الإماراتي إن حل الخلاف مع قطر يجب أن يكون دبلوماسيا شرط قبولها الابتعاد عن دعم الإرهاب، واعتبر أن "البديل في الأزمة ليس التصعيد ولكن الفراق".

وأوضح أنه إذا لم تستجب قطر للمطالب فإنها "ستعزل عن محيطها الطبيعي"، مضيفا: "نأمل أن تسود الحكمة في الدوحة ويدرك المسؤولون تبعات سياساتهم ضد دول الجوار".

وطالب قرقاش بوضع ضمانات لأي اتفاق مع الدوحة، لأنها لم تلتزم بما وعدت به سابقا لعدم وجود رقابة، بحسب الوزير.